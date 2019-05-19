Загитову спасла от наказания нехватка «некабинетных» гаишников

«Это дело – отражение того, что происходит в обществе: людей сокращают, большинство функций сотрудников «из полей» переводят на камеры фиксации нарушений, и полностью игнорируется необходимость полноценного расследования дел об административных правонарушениях. Чем больше нагрузка на сотрудника, тем хуже качество его работы, и никакие наказания в таком случае уже не помогут в вопросе повышения качества работы. Всего у нас всего 40 миллионов машин, и уже раньше ситуация была неудовлетворительная: на тысячу машин приходился один некабинетный инспектор. Сейчас всё ещё гораздо хуже, что даже на аварии приезжают по остаточному принципу. Недостаток сотрудников ГИБДД приводит к чётким и значимым юридическим и репутиционным последствиям. Таким образом, просто необходимо рассмотреть вопрос о восстановлении численности автоинспекторов, иначе длительность ожидания гражданами сотрудников ГАИ будет лишь возрастать, а случаев с истечением сроков давности расследований будет всё больше», - заявил эксперт.

Ранее стало известно, что МВД прекратило расследование дела в отношении фигуристки Алины Загитовой в связи с истечением срока давности. В мае этого года спортсменка выложила в сеть видео, где самостоятельно управляла автомобилем. На тот момент ей было 16 лет. К тому же она не пристегнулась ремнем безопасности.