Загитову спасла от наказания нехватка «некабинетных» гаишников
Координатор движения «Синие ведерки» в эфире НСН рассказал, что расследование дела в отношении фигуристки уперлось в сокращение числа автоинспекторов как системную проблему.
В мае 2019 года чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова нарушила ряд ПДД, после чего ГИБДД начала проверку. Но полиция оштрафовать и наказать фигуристку не успела, потому что истёк срок административной давности, составляющий 3 месяца, как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу МВД Удмуртии.
Координатор движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов в эфире НСН заявил, что проблема длительного ожидания сотрудников ГИБДД и трудности при проведении расследований нарушений ПДД, а соответственно, и причина, по которой фигуристка смогла избежать наказания, упираются в системную проблему нехватки сотрудников Госавтоинспекции.
«Это дело – отражение того, что происходит в обществе: людей сокращают, большинство функций сотрудников «из полей» переводят на камеры фиксации нарушений, и полностью игнорируется необходимость полноценного расследования дел об административных правонарушениях. Чем больше нагрузка на сотрудника, тем хуже качество его работы, и никакие наказания в таком случае уже не помогут в вопросе повышения качества работы. Всего у нас всего 40 миллионов машин, и уже раньше ситуация была неудовлетворительная: на тысячу машин приходился один некабинетный инспектор. Сейчас всё ещё гораздо хуже, что даже на аварии приезжают по остаточному принципу. Недостаток сотрудников ГИБДД приводит к чётким и значимым юридическим и репутиционным последствиям. Таким образом, просто необходимо рассмотреть вопрос о восстановлении численности автоинспекторов, иначе длительность ожидания гражданами сотрудников ГАИ будет лишь возрастать, а случаев с истечением сроков давности расследований будет всё больше», - заявил эксперт.
Ранее стало известно, что МВД прекратило расследование дела в отношении фигуристки Алины Загитовой в связи с истечением срока давности. В мае этого года спортсменка выложила в сеть видео, где самостоятельно управляла автомобилем. На тот момент ей было 16 лет. К тому же она не пристегнулась ремнем безопасности.
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