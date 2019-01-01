МВД прекратило расследование в отношении фигуристки Загитовой
Правоохранительные органы прекратили административное расследование в отношении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой., сообщает сайт KP.Ru.
Ранее в сети был опубликован видеоролик, где видно, как несовершеннолетняя спортсменка управляет автомобилем, не имея водительских прав. Кроме того, на кадрах видно, что фигуристка не пристегнута ремнем безопасности.
В пресс-службе Министерства внутренних дел по Удмуртии пояснили, что расследование было прекращено в связи с тем, что истек срок давности привлечения к административной ответственности.
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