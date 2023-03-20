Виноваты санкции: Автоэксперт объяснил продление срока действия водительских прав

Сегодня нет необходимости менять водительские права каждые десять лет, так как автомобили стали практически с автопилотом, рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин в разговоре с НСН. Он назвал автоматическое продление прав на три года правильным решением в сложившейся ситуации.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что водительские права, срок действия которых истек в прошлом году или истекают в текущем, будут действительны ещё три года. Субботин отметил, что такое решение связано с техническими трудностями.

«Система была заточена под определенное количество людей, сейчас их явно не хватает, ситуация политическая волнительная. Нужны средства, чтобы хотя бы карточки выдавать, их же нужно где-то купить, поставки должны быть, оборудование должно быть. Колокольцев решил проблему таким образом, молодец, все правильно сделал», - рассказал он.