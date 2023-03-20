Виноваты санкции: Автоэксперт объяснил продление срока действия водительских прав

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил в эфире НСН, что не видит в этом проблемы. По его словам, сегодня нет необходимости менять права раз в десять лет. 

Сегодня нет необходимости менять водительские права каждые десять лет, так как автомобили стали практически с автопилотом, рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин в разговоре с НСН. Он назвал автоматическое продление прав на три года правильным решением в сложившейся ситуации.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что водительские права, срок действия которых истек в прошлом году или истекают в текущем, будут действительны ещё три года. Субботин отметил, что такое решение связано с техническими трудностями.

«Система была заточена под определенное количество людей, сейчас их явно не хватает, ситуация политическая волнительная. Нужны средства, чтобы хотя бы карточки выдавать, их же нужно где-то купить, поставки должны быть, оборудование должно быть. Колокольцев решил проблему таким образом, молодец, все правильно сделал», - рассказал он.

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Собеседник НСН отметил, что в целом менять права каждые десять лет сегодня уже необязательно, можно пересмотреть этот вопрос.

«Я считаю, что права раз в десять лет не надо менять, их надо менять раз в 15 лет или даже 20 лет. Машины становятся все лучше и лучше, сегодня это уже автопилоты. Отменили техосмотр для личного транспорта, и что произошло? Ровным счетом ничего. Страховой институт должен работать хорошо, страховка покрывает все случаи. Тогда все будет работать», - объяснил он.

Ранее Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав. Автоэксперт Вячеслав Лысаков в разговоре с НСН назвал эту меру избыточной.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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