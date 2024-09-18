«Нехватка и новая культура»: HR-эксперт объяснила, почему зарплаты в РФ будут расти
Татьяна Минаева в беседе с НСН объяснила прогноз Минэкономики о росте зарплат новой культурой смелости и амбициозностью специалистов, тогда как Алексей Захаров заявил, что в таких вопросах прогнозов не строят.
Ожидания роста зарплат от Минэкономики связаны, во-первых, с нехваткой специалистов в некоторых сферах, а во-вторых, с более высокими зарплатными ожиданиями молодых специалистов, выпускающихся из вузов. Об этом заявила НСН карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева.
Минэкономики выпустило прогноз социально-экономического развития России, согласно которому среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) в течение четырех лет вырастут на 35%. По прогнозу средние зарплаты повысятся с 88 285 рублей в 2024 году до 99 952 в 2025 году и до 119 296 рублей в 2027 году. Минаева отметила, что у такого прогноза есть несколько весомых причин, помимо инфляции.
«Первая причина – это нехватка сотрудников ряда отраслей. Людей нет, и поэтому зарплаты растут чуть ли не каждый месяц. Это водители, это грузчики, это операторы на производстве и так далее. Вторая причина - сотрудники сами чаще стали запрашивать и вести переговоры по росту заработной платы с работодателями. То есть в целом эта культура входит в традицию. Раньше сотрудники очень долго молчали и не готовы были вообще эту тему поднимать. Сейчас они стали смелее и видят, что в других отраслях зарплаты быстро растут. Многие люди думают, что офисная профессия не должна стоить дешевле, чем работа курьера или водителя. Другая причина – это инфляция, которая приводит к тому, что и компании индексируют зарплату уже на другую сумму, и сотрудники в том числе высказывают недовольство своим заработком и просят о повышении. Еще новое поколение, студенты, которые только выходят из вузов, изначально запрашивают больше, нежели запрашивали мы в нашем поколении. Они изначально себя выше оценивают, они привыкли к другому образу жизни. Поэтому работодателю ничего не остается делать, как тоже реагировать на этот запрос рынка», - рассказала она.
Говоря о ситуации с зарплатами в связи с запретом на работу для мигрантов в сферах общепита в ряде регионов, включая Подмосковье, она заявила, что все зависит от того, уедут ли эти мигранты в другие регионы за заработком.
«Если есть круг людей, которым говорят, что вот здесь нельзя работать, то они либо идут в другие сферы в этом регионе, но тогда зарплаты на тех должностях, на которых они работали, растут. Либо на тех должностях, на которые они переходят, там могут наоборот чуть-чуть просесть зарплаты, потому что больше людей новых появилось. При этом мигранты могут переехать в другой регион за заработком. И тут тоже зависит от того, в этом регионе есть нехватка людей на этих специальностях или нет», - подытожила она.
Президент и основатель SuperJob Алексей Захаров, в свою очередь, заявил в беседе с НСН, что прогнозы в таких сферах обсуждать бессмысленно, здесь должен быть четкий план.
«За последние 20 лет ни один прогноз Министерства экономики не сбылся. Не сбудется и этот. Когда мы говорим о каких-то государственных планах, то должно быть слово «план», а не «прогноз». Вот план. Через год зарплата повысится на столько. Не повысится, значит, кого-то президент будет сильно бить ремнем или по шапке. По поводу мигрантов - никто никому ничего не запрещает. Я таких кампаний по запрете работы мигрантов видел уже за 20 лет штук 50 в разных регионах. Государственная политика говорит, что мигранты — это хорошо, мы их будем завозить из Кении, из Кубы. Потому что из ближайших республик все закончились, все, кто хотел, уже здесь», - поделился собеседник НСН.
Ранее пресс-служба губернатора Московской области сообщила, что зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина предложила запретить мигрантам работать в сфере уличного питания в Подмосковье с 1 января 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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