«Нехватка и новая культура»: HR-эксперт объяснила, почему зарплаты в РФ будут расти

Ожидания роста зарплат от Минэкономики связаны, во-первых, с нехваткой специалистов в некоторых сферах, а во-вторых, с более высокими зарплатными ожиданиями молодых специалистов, выпускающихся из вузов. Об этом заявила НСН карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева.

Минэкономики выпустило прогноз социально-экономического развития России, согласно которому среднемесячные номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) в течение четырех лет вырастут на 35%. По прогнозу средние зарплаты повысятся с 88 285 рублей в 2024 году до 99 952 в 2025 году и до 119 296 рублей в 2027 году. Минаева отметила, что у такого прогноза есть несколько весомых причин, помимо инфляции.