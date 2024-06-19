«Негуманные исключения»: Решения об усыплении бездомных животных посчитали единичными
Законы о регулировании численности бездомных животных должны реализовываться на принципах гуманности, большинство региональных инициатив отвечают этим требованиям, сказал НСН Владимир Бурматов.
В большинстве регионов законы о регулировании численности бездомных животных не связаны с жестоким обращением к ним, принятый в Бурятии закон — исключение из правила, с которым разберутся суды и прокуратура. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что в Конституционном суде России началось разбирательство относительно законности ряда региональных нормативных актов о контроле за бездомными животными. Отмечается, что в Конституционный суд обратился Верховный суд Бурятии: в республике в 2023 году принят закон, позволяющий усыплять бездомных котов и собак, а местные зоозащитники обжаловали эту норму в суде. Представители Генпрокуратуры заявили, что бурятские нормы противоречат законодательству и исключают отношение к животным «как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания». Бурматов подчеркнул, что принятый в Бурятии закон можно отнести к единичным случаям.
«Федеральный закон очень четко сообщает регионам, на что они имеют право, а на что не имеют. Региональные полномочия весьма широки и они включают несколько десятков мер, которые могут быть предприняты регионами для регулирования численности безнадзорных животных. Но они должны исключать жестокое обращение с животными и реализовываться на принципах гуманности. У нас действительно ряд субъектов России принял свои региональные законы, но в большинстве из них нет никаких мероприятий, связанных, например, с умерщвлением животных. В большинстве регионов законы касаются запрета самовыгула, регистрации животных, штрафов за нарушение правил содержания животных и так далее. И там никаких вопросов ни у судов, ни у прокуратуры ни к кому не возникает. Но в ряде регионов действительно очень серьезный конфликт региональных законодателей с представителями общественности, и там проходят судебные мероприятия. Мы за этим внимательно следим, но это единичные случаи», — сказал Бурматов.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что в ряде случаев эвтаназия в отношении животных возможна.
«В федеральном законе прописано, что эвтаназия возможна, но в четко очерченных случаях, когда речь идет о тяжелобольных животных, испытывающих невыносимые страдания, либо когда объявлена чрезвычайная ситуация по бешенству. Тогда тоже можно предпринимать экстренные мероприятия», — подытожил он.
Ранее Бурматов заявил, что сегодня любые заводчики должны быть поставлены на учет, а животные официально зарегистрированы и привиты.
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