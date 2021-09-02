Грымов рассказал, куда дальше стоит пойти Моргенштерну
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
СМИ: в Госдуме предложили повысить штраф за драки до пяти тысяч рублей
Депутат Госдумы Анатолий Выборный предложил повысить штраф за драки до 5 тысяч рублей, сообщает газета «Известия».
Юрий Грымов: «Уважаемые россияне, если вы хотите кому-нибудь набить физиономию, у вас должно быть сразу с собой 5 тысяч рублей. Госдума решила мудро: пятерочку выкладываем и деремся! Странное сообщение, согласитесь, на ленте новостей», - прокомментировал худрук.
Моргенштерн возглавил рейтинг доверия российской молодежи
Хип-хоп-артист Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у российской молодежи. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Romir Influence Ranking. В опросе приняли участие люди, родившиеся в период с 2000 по 2007 годы и проживающие в городах с населением более тысячи человек.
Юрий Грымов: «Вот я все время думаю: это молодежь плохая, поверхностная или Моргенштерн такой? Я вот не понимаю, он возглавил рейтинг доверия, доверие в чем? Тем что он материться через слово, наверно, кому-то это нравится. Но это так ужасно. Я смотрел его интервью и не досмотрел. Вот рейтинг доверия он возглавил, а значит скоро пойдет в политику. Тем более татуировок на лице у него уже много, можно там же и название партии набить, прям на лбу», - пошутил собеседник НСН.
Стинг выпустит новый сингл и альбом осенью
Стинг объявил, что выпустит новый сингл «If It's Love» 1 сентября 2021 года, а новый альбом «The Bridge» – 19 ноября. Об этом певец рассказал в интервью для издания Los Angeles Times.
Юрий Грымов: «Стинг вот на сцену МХАТа не выходит, но скоро выпустит альбом. Он же все-таки исполнитель, мне казалось, Бузова тоже должна альбомы выпускать в основном, но она пока во МХАТе. А альбом Стинга будет ждать, это очень и очень интересно», - отметил он.
8 сентября в театре «Модерн» начитается новый сезон
Юрий Грымов рассказал о премьерах нового сезона.
Юрий Грымов: Сезон откроют наши хиты: спектакль «Нирвана» о Курте Кобейне, «Война и мир», «Женитьба» с Лолитой Милявской, она играет Агафью Тиховну. И пожалуйста, скептики, которые говорят, как же так Бузовой нельзя, а Лолите можно, давайте, не путать. Драматическая актриса Лолита Милявская это другой уровень, и это даже не дело вкуса, это биография, это сформировавшийся человек, она прекрасно играет в спектакле «Женитьба» в театре «Модерн». И главная премьера нашего сезона – трилогия «Антихрист и Христос первый спектакль «Петр I»». Ну, вы знаете, вчера Владимир Владимирович уже анонсировал спектакль, президент рассуждал о Петре I. Большое спасибо, Владимир Владимирович, за такое внимание, что тема Петра I будет увеличиваться»,- рассказал худрук.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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