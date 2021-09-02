Грымов рассказал, куда дальше стоит пойти Моргенштерну

Юрий Грымов: «Вот я все время думаю: это молодежь плохая, поверхностная или Моргенштерн такой? Я вот не понимаю, он возглавил рейтинг доверия, доверие в чем? Тем что он материться через слово, наверно, кому-то это нравится. Но это так ужасно. Я смотрел его интервью и не досмотрел. Вот рейтинг доверия он возглавил, а значит скоро пойдет в политику. Тем более татуировок на лице у него уже много, можно там же и название партии набить, прям на лбу», - пошутил собеседник НСН.

