Китай запретил показывать на телевидении женоподобных мужчин
Правительство Китая запретило показывать на телевидении женоподобных мужчин и приказало телевещательный корпорациям продвигать «революционную культуру». Об этом сообщает Associated Press.
Вещательные компании должны «решительно положить конец мужчинам-неженкам и другой ненормальной эстетике», - приводит агентство цитату ведомства, регулирующее телевещание в стране.
Как отмечает агентство, таким образом проявляется официальная обеспокоенность властей Китая о том, что китайские поп-звезды, под влиянием ряда южнокорейских и японских знаменитостей, становятся недостаточно мужественными, подавая молодым людям неправильный пример.
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