«Бог накажет»: Милонов пообещал не жаловаться на оскорбления в Сети
Депутат Виталий Милонов заявил НСН, что организованные группы по дискредитации представителя власти нужно наказывать по всей строгости, однако сам жаловаться не намерен.
Реальные сроки за оскорбление представителя власти не нужно давать за разовое словесное выступление, другое дело – когда речь идет о сетке ботов, пишущих гневные комментарии, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН.
Ранее депутат Василий Пискарев разработал проект поправок, согласно которому наказание за публичное оскорбление представителя власти в интернете может составить до двух лет лишения свободы. Согласно проекту поправок, предлагается увеличить штраф с 40 тысяч до 80 тысяч рублей. Если же оскорбление нанесено с помощью интернета, то штраф увеличат до миллиона рублей, срок обязательных работ – до 480 часов, принудительных работ – до двух лет или лишения свободы – до двух лет. Милонов отметил, что давать реальный срок за разовое оскорбление не следует.
«Реальные сроки – это тогда, когда речь не идет о каком-то разовом словесном выступлении, а когда идет речь о возможно созданной сетке ботов, которые непонятно кем финансируются… Главной задачей которой является целенаправленная кампания по дискредитации того или иного человека, то есть когда мы берем какую-то орггруппу. Если тебя кто-то незаслуженно оскорбляет, если он переходит границу, тогда пусть закон сам решает… Я точно обращаться (к этому закону – ред. НСН) не буду. Знаю, что если люди начинают делать что-то несправедливо, то Господь сам распоряжается с ними, таким образом потом жалеют», – сказал Милонов.
Он отметил, что законопроект представят Госдуме на заседании. Милонов подчеркнул, что сегодня ряду компаний, которые владеют сетями ботов, поставлена задача писать гневные комментарии на определенных людей.
«Я этот законопроект еще не видел. Видел аргументацию, думаю, наш коллега представит его на пленарном заседании, тогда мы уже сможем сделать вывод. Например, я точно знаю, что сейчас через прокси всевозможные прокладки есть задача у определенных компаний, которые владеют сетью ботов, на выбранных людей писать огромное количество гневных комментариев, причем это не честные люди, которые пишут о своих проблемах эмоционально, а набор слов. Когда что-то выходит по теме "Украина", добавляются ноунеймы, которые начинают просто оскорбительно себя вести, когда что-то задевается, украинская тема… И, конечно, те люди, которые это организуют, если они находятся здесь, пытаются обмануть других, создать иллюзию того, что наша спецоперация людьми не поддерживается или еще что-то. Поэтому здесь вопрос манипуляции. Таких надо наказывать, безусловно. Негодяи», – добавил собеседник НСН.
На данный момент по статье об оскорблении представителя власти предусмотрено наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей и обязательных работ на срок до 360 часов или исправительных работ до года. Буквально неделю назад лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев предлагал депутатам отменить уголовную ответственность за оскорбление депутатов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России снимут фильм «Моя собака — космонавт» про Белку
- Родители умерших от отравления четверых детей чувствуют себя удовлетворительно
- Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри
- В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет
- Житель Биробиджана задержан за подготовку поджога пункта отбора контрактников
- Россияне хотели бы прочитать фанфики по «Алым парусам» и «Джейн Эйр»
- СМИ: Shaman вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей за концерт
- Российские морпехи ликвидировали группу разведчиков ВСУ под Курском
- Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС
- Леонид Слуцкий отказался от работы в футбольной сборной Китая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru