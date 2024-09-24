«Бог накажет»: Милонов пообещал не жаловаться на оскорбления в Сети

Реальные сроки за оскорбление представителя власти не нужно давать за разовое словесное выступление, другое дело – когда речь идет о сетке ботов, пишущих гневные комментарии, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с НСН.

Ранее депутат Василий Пискарев разработал проект поправок, согласно которому наказание за публичное оскорбление представителя власти в интернете может составить до двух лет лишения свободы. Согласно проекту поправок, предлагается увеличить штраф с 40 тысяч до 80 тысяч рублей. Если же оскорбление нанесено с помощью интернета, то штраф увеличат до миллиона рублей, срок обязательных работ – до 480 часов, принудительных работ – до двух лет или лишения свободы – до двух лет. Милонов отметил, что давать реальный срок за разовое оскорбление не следует.