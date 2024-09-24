В Госдуме предложили ужесточить наказание за оскорбление представителя власти

Предполагается, что изменения внесут в статью 319 Уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти». Сейчас за такие деяния предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ либо до года исправительных работ.

Пискарев предложил увеличить штраф за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей до 80 тысяч рублей. Срок обязательных работ может вырасти до 460 часов, исправительных — до двух лет. При этом за оскорбление представителя власти с использованием интернета либо СМИ может грозить штраф в размере до 1 млн рублей, до 480 часов обязательных работ, до 2 лет принудительных работ или до двух лет лишения свободы.

Поправки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет 360.ru.

