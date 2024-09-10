Стендап-комика арестовали за оскорбление российских офицеров

Стендап-комик Дмитрий Гаврилов арестован по решению Нижегородского районного суда на 13 суток. Его признали виновным в оскорблении офицеров российской армии, сообщило РИА Новости.

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Установлено, что в размещенном на видеохостинге YouTube ролике Гаврилов оскорбил не только военнослужащих, но и россиян в целом.

При этом после задержания Гаврилов разместил видеоролик, в котором раскаялся в сказанном ранее, заявил, что полностью признал свою неправоту и поменял позицию. Гаврилов также отметил, что надеется, что никому не причинил вреда.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что против него возбуждали уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России в связи с тем, что он критиковал действия командования.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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