Стендап-комика арестовали за оскорбление российских офицеров

Установлено, что в размещенном на видеохостинге YouTube ролике Гаврилов оскорбил не только военнослужащих, но и россиян в целом.

При этом после задержания Гаврилов разместил видеоролик, в котором раскаялся в сказанном ранее, заявил, что полностью признал свою неправоту и поменял позицию. Гаврилов также отметил, что надеется, что никому не причинил вреда.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что против него возбуждали уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России в связи с тем, что он критиковал действия командования.

