Неэтичный поступок. Минздрав Башкирии о сбежавших из больницы медиках

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин дал оценку поступков медработников и врачей, которые, не дождавшись результатов анализов на коронавирус, покинули больницу имени Куватова в Уфе. Глава регионального минздрава назвал их действия неэтичными, пишут РИА Новости.

Максим Забелин заявил, что в отношении сбежавших медиков проводятся мероприятия по недопущению пандемии коронавируса.

«Они не совсем этично поступили в условиях карантина, в отношении этих лиц проводится ряд ограничительных мероприятий», — цитирует Газета. ru министра.

Ранее стало известно, что семь человек сбежали из закрытой на карантин из-за коронавируса Республиканской клинической больницы имени Куватова, не дождавшись повторных анализов. Шестеро из них принудительно возвращены в медучреждение.

В Башкирии, по официальной информации, выявлено 252 случая заражения коронавирусом, 54 из них – в РКБ.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин заявил в эфире НСН, что юридическая подоплёка подобных происшествий сложна, потому что нет чётких объяснений кто и где обязан находиться.

«Если они находились в карантине, то они действительно не имели права покидать территорию клинки. И вопрос не в том, показал анализ наличие инфекции или нет, потому что когда карантин объявляется, под него попадают все, кто находился на этой территории, и изоляция должна занимать две недели. И только через две недели карантина проводится анализ на наличие коронавируса. Кроме того, остаётся открытым вопрос, где должен находиться этот человек – на карантине или дома на самоизоляции. Ведь у нас, если больной коронавирусом переносит заболевание в лёгкой форме, его оставляют на самоизоляции. Поэтому юридическая подоплёка этого происшествия достаточно сложна – нет чётких объяснений кто и где обязан находиться. Это общая проблема и она заключается в запутанности юридических оснований для изоляции человека, тем более у нас в каждом городе свои правила, как её проводить», - сообщил Гальперин.

