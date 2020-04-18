«Лига защиты врачей» не поддержала сбежавших с карантина медиков из Уфы

Из закрытой на карантин Республиканской больницы имени Куватова в Уфе сбежали семь медиков. В прокуратуре Республики Башкортостан, отметили, что медперсонал не дождался результатов повторных анализов. Вследствие чего шестерых сотрудников клинической больницы Кировский районный суд Уфы отправил на принудительное лечение. В отношении ещё одного сбежавшего иск был отклонён. Региональный Роспотребнадзор назвал эту клинику очагом распространения коронавируса в республике.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН подтвердил, что в случае карантина, медперсонал клиники в Уфе действительно не имел права её покидать, а также добавил, что подобные проблемы возникают из-за запутанности в России юридических оснований для изоляции человека.

«Если они находились в карантине, то они действительно не имели права покидать территорию клинки. И вопрос не в том, показал анализ наличие инфекции или нет, потому что когда карантин объявляется, под него попадают все, кто находился на этой территории, и изоляция должна занимать две недели. И только через две недели карантина проводится анализ на наличие коронавируса. Кроме того, остаётся открытым вопрос, где должен находиться этот человек – на карантине или дома на самоизоляции. Ведь у нас, если больной коронавирусом переносит заболевание в лёгкой форме, его оставляют на самоизоляции. Поэтому юридическая подоплёка этого происшествия достаточно сложна – нет чётких объяснений кто и где обязан находиться. Это общая проблема и она заключается в запутанности юридических оснований для изоляции человека, тем более у нас в каждом городе свои правила, как её проводить», - сообщил Гальперин.