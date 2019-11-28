Волынец: Гонители Каабака должны нести уголовную ответственность
Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
В Волгограде умерла годовалая пациентка трансплантолога Каабака, не дождавшаяся операции
В Волгограде умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца года. Девочка находилась в Национальном центре здоровья детей с февраля по октябрь. Она выписалась оттуда после увольнения Каабака и его коллеги Надежды Бабенко.
Ирина Волынец: «Лично я считаю, что виновных в увольнении этих специалистов, редких специалистов, тех, что принял такое решение, необходимо привлечь к уголовной ответственности за халатность и вредительство. Эти люди должны ответить за смерть этого ребенка и проблемы, которые могут возникнуть у других детей из-за того, что этих специалистов уволили. Мы знаем, что сейчас их восстанавливают в должностях, но это процесс как-то затянулся. Я считаю, что это – ужасная, возмутительная новость и выражаю соболезнования родителям девочки и ее близким», - заявила НСН Ирина Волынец.
Большинство россиян заявили о несовпадении интересов властей и народа
Большинство (72%) россиян заявили о несовпадении интересов властей и народа, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Каждый пятый заявил об отсутствии обратной связи между теми, кто принимает решения, и жителями страны, каждый десятый, что интересы совпадают лишь «в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность».
Ирина Волынец: «Хотелось бы, чтобы наши власти не дожидались критического момента и совместили свои интересы с интересами народа. А вообще, конечно, сейчас молодежь сетует на отсутствие социальных лифтов, но, к счастью, есть общественные организации, которые усиливают диалог власти и общества и формируют социальный запрос. И, конечно же, наша задача (в том числе и Национального родительского комитета) в том, чтобы этот запрос как можно быстрей напрвить “на верх”», - подчеркнула она в беседе с НСН.
Иностранцы стали реже учить русский язык
Эксперты Минобрнауки выяснили, что иностранцы стали в два раза меньше учить русский язык со времен распада Советского Союза. В начале 1990-х годов число изучающих его превышало 74 млн человек. После этого интерес изучения языка стал падать. Это заметно по данным 2004 года, когда уровень заинтересованности в языке составил 51 млн человек.
Ирина Волынец: «Вообще, это давно известно: чем выше влияние страны, тем больше людей в мире хотят изучать язык этой страны. И все мы помним, что когда была испанская экспансия, самым востребованным языком в мире был испанский. До сих пор на этом языке говорят жители огромного количества стран. По той же причине сейчас так популярен английский. То, что русский язык становится все менее популярным – унизительная для нас констатация факта. Поэтому топим за русский язык, делаем нашу страну более великой и могущественной!» - призвала Ирина Волынец в эфире НСН.
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