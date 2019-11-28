Волынец: Гонители Каабака должны нести уголовную ответственность

Ирина Волынец: «Лично я считаю, что виновных в увольнении этих специалистов, редких специалистов, тех, что принял такое решение, необходимо привлечь к уголовной ответственности за халатность и вредительство. Эти люди должны ответить за смерть этого ребенка и проблемы, которые могут возникнуть у других детей из-за того, что этих специалистов уволили. Мы знаем, что сейчас их восстанавливают в должностях, но это процесс как-то затянулся. Я считаю, что это – ужасная, возмутительная новость и выражаю соболезнования родителям девочки и ее близким», - заявила НСН Ирина Волынец.

