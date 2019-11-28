Игры со смертью. Как дело Минздрава и Каабака стоило жизни ребенку

Доигрались… Годовалая девочка, которой была необходима пересадка почки, умерла, не дождавшись операции. Настя Орлова весила всего 7 кг, таких детей в России берутся оперировать только трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко. Они уже более десяти лет успешно спасают детей весом от шести кг, в то время как в других клиниках врачи не берутся за подобные операции. Но уволили именно их. Сам трансплантолог утверждал, что увольнение связано с претензиями Минздрава к применяемому им протоколу лечения, называя своим основным оппонентом главного трансплантолога министерства Сергея Готье. Сегодня свои объяснения дал директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрей Фисенко. Они потрясают: «Любой медицинской организации важно, чтобы работу выполнял человек, входящий в штат этой организации. Мы таким образом вышли из этой ситуации с внешним совместительством» - цитата по агентству «Интерфакс».

Пока скандал с увольнением уникальных трансплантологов только набирал обороты, глава Минздрава Вероника Скворцова заметила было, что никакие они не уникальные, и в России есть специалисты не хуже. На что Михаил Каабак ответил в интервью НСН, что был бы рад ознакомиться со списком, чтобы передать им своих пациентов, раз уж ему самому не дают оперировать. Когда же стали вскрываться все более нелицеприятные подробности увольнения, Скворцова поспешила встретиться с врачом. Беседа состоялась во вторник и завершилась поручением восстановить трансплантологов в центре здоровья детей. Но в среду восстановление не состоялось. А в четверг стало известно о смерти маленькой девочки.

Подробно о том, как годовалого ребенка обрекли на смерть, в эфире НСН рассказала врач-трансплантолог Надежда Бабенко.

«Из московской больницы она уехала в октябре, потому что был запрет отделения трансплантации НЦЗД, и фактически в трансплантации ей было отказано. Она поехала домой на диализе жить. Отказано было, потому что мы ушли, а, по мнению нового руководителя программы трансплантации НЦЗД профессора Зоркина, трансплантации детям меньше 10 кг делать нельзя. Это [гибель ребенка] из-за неоказания медицинской помощи ребенку в полном объеме, которая могла быть оказана. У нее была запланирована трансплантация на конец ноября».

В СК РФ начали доследственную проверку по факту смерти годовалой девочки, которая не дождалась пересадки почки. Между тем, ее отец рассказал «Газете.ру», что семью игнорировали в Минздраве. Семья обращалась к главному трансплантологу Минздрава Сергею Готье, звонила по горячей линии, где им обещали перезвонить, но этого не произошло. По его словам, семья считает виноватыми тех, кто уволил Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Уволить главного трансплантолога страны требуют родители пациентов Каабака – минувшей ночью они создали соответствующую петицию.

Готье, Фисенко, Скворцова – ни одно их слово не стоит и ломаного гроша. Настя Орлова уже умерла.

