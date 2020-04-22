В Профсоюзе полиции попросили разрешить стрелять по водителям

«Здесь ничего такого нет. Вскрывать квартиры можно, если там находятся преступники, а машину нельзя? Массовые мероприятия и так ограждают. Ограждать дом, естественно, тоже надо, если там засели террористы. Единственное, что наши законодатели никак не примут, это право стрелять в водителя, скрывающегося от полицейских. По закону он должен стрелять только для остановки транспортного средства путем его повреждения. А если он попадет в пьяницу или преступника, который на этой машине уезжает по городу со скоростью 120 км/ч, то его посадят. Попади-ка ты на такой скорости по колесам. Это нереально. У нас сотрудников, которые случайно ранят или убивают таких преступников, сажают. А если не просто пьяный, а взрывчатку везет? Вот куда надо обратить внимание законодателю. И водители будут знать, что могут и стрельнуть. Депутаты у нас проснутся, только когда преследуемая машина задавит на пешеходном переходе группу школьников», - заявил он.

Что касается поправок, законопроект теперь также предусматривает право полицейского применить оружие при задержании, если преследуемое лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции.