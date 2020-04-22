Российской полиции предложили существенно расширить полномочия
Сотрудникам российской полиции предложено существенно расширить полномочия. В частности, они смогут оцеплять жилые дома, вскрывать автомобили и ограждать места массовых мероприятий — такие положения содержатся в законопроекте, который поступил на рассмотрение правительства.
Пункт о вскрытии автомобилей предлагается добавить в закон «О полиции». Полицейским будет разрешено вскрывать машины для спасения жизни граждан, предотвращения преступления и обеспечения безопасности людей.
При этом в случае отсутствия хозяина транспортного средства его уведомят о вскрытии в течение суток. Также сотрудники полиции не будут нести ответственность за повреждение авто в ходе вскрытия, если их действия носили законный характер, сообщает Ura.ru.
В границах оцепления полицейским предлагается разрешить проведение личного досмотра граждан и их вещей, при этом в случае отказа сотрудники МВД смогут отказать пропустить гражданину, отмечает NEWS.ru
Также сотрудники полиции с «обнаженным огнестрельным оружием» смогут применять его в случае, если кто-либо попытается прикоснуться к оружию, а также при иных действиях, которые могут быть расценены как попытка нападения на полицейского.
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