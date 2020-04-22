Российской полиции предложили существенно расширить полномочия

Пункт о вскрытии автомобилей предлагается добавить в закон «О полиции». Полицейским будет разрешено вскрывать машины для спасения жизни граждан, предотвращения преступления и обеспечения безопасности людей.



При этом в случае отсутствия хозяина транспортного средства его уведомят о вскрытии в течение суток. Также сотрудники полиции не будут нести ответственность за повреждение авто в ходе вскрытия, если их действия носили законный характер, сообщает Ura.ru.



В границах оцепления полицейским предлагается разрешить проведение личного досмотра граждан и их вещей, при этом в случае отказа сотрудники МВД смогут отказать пропустить гражданину, отмечает NEWS.ru



Также сотрудники полиции с «обнаженным огнестрельным оружием» смогут применять его в случае, если кто-либо попытается прикоснуться к оружию, а также при иных действиях, которые могут быть расценены как попытка нападения на полицейского.

