В Томской области мигрантам запретят работать в такси, торговле и общепите

Как отметил губернатор, с 1 ноября иностранцы с трудовыми патентами не смогут работать в сферах производства продуктов и готовых блюд, розничной торговли, перевозок в такси и городском или пригородном транспорте, подбора персонала, обеспечения безопасности. Кроме того, мигрантам запретят работу в гостиничном и ресторанном бизнесе, общем, среднем профессиональном и высшем образовании, в отрасли физкультуры и спорта.

«Прошу предприятия региона заблаговременно привести свои штаты в соответствии с новыми правилами», — написал Мазур в своем Telegram-канале.

По мнению главы региона, принятые меры помогут развить кадровый потенциал экономики и социальной сферы области, пишет Ura.ru.

