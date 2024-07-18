В Томской области мигрантам запретят работать в такси, торговле и общепите
Мигрантам в Томской области запретят работать в ряде сфер, в том числе в такси и общепите. Об этом сообщил глава региона Владимир Мазур.
Как отметил губернатор, с 1 ноября иностранцы с трудовыми патентами не смогут работать в сферах производства продуктов и готовых блюд, розничной торговли, перевозок в такси и городском или пригородном транспорте, подбора персонала, обеспечения безопасности. Кроме того, мигрантам запретят работу в гостиничном и ресторанном бизнесе, общем, среднем профессиональном и высшем образовании, в отрасли физкультуры и спорта.
«Прошу предприятия региона заблаговременно привести свои штаты в соответствии с новыми правилами», — написал Мазур в своем Telegram-канале.
По мнению главы региона, принятые меры помогут развить кадровый потенциал экономики и социальной сферы области, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru