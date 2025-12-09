«Больше плюсов здесь будет для работодателя, потому что многие сейчас сталкиваются с острым дефицитом кадров. Это может дать возможность эту проблему как-то решить. Для работников тоже здесь будут преимущества, потому что сверхурочная работа оплачивается выше. Из минусов могу выделить, что работодатель сможет злоупотреблять этим, не всегда это делается со строгим соблюдением всех процедур, включая добровольное согласие работника. Без согласия работника его нельзя привлекать к сверхурочной работе. Важно, чтобы эта работа не создавала угрозы для здоровья работника. Любая сверхурочная работа – это инициатива работодателя. Работник не сможет заработать больше, если у работодателя нет нужды в дополнительной работе», - отметил он.

Южалин рассказал, что некоторые работодатели «маскируют» сверхурочную работу, вместо этого обещают премии.

«Бывает такое, что работодатель не хочет показывать, что у него есть сверхурочные работы, так как могут возникнуть вопросы со стороны проверяющих органов. В таком случае происходит маскировка, а за это негласно по итогу месяца работник получает премию. Это формально нарушение требования закона. Для работника оплата каждого часа сверхурочной работы может быть выгоднее, чем премия по итогу месяца. Не могу сказать, что так делает каждый второй работодатель, но такие случаи встречаются», - добавил он.

При этом он подчеркнул, что ограничения для работы на двух работах не поменялись.

«Что касается полноценной работы на двух работах, у нас в этой части изменений не планируется. У нас установлены ограничения для работы по совместительству. Если человек работает на основной работе 40 часов в неделю, то на второй работе он может работать только половину от этой нормы. Работать можно на двух и более работах, но всегда есть основная работа и все остальные, где время работы сокращенное», - заключил собеседник НСН.

Больше трети россиян (31%) вынуждены регулярно перерабатывать, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по подбору персонала SuperJob. Согласно исследованию, 77% офисных сотрудников так или иначе сталкиваются с переработками. Известно, что чаще всего перерабатывают те сотрудники, которые чувствуют необходимость доказывать свою полезность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

