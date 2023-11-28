В Москве учителя информатики отстранили от уроков из-за рисунка свастики на доске

В Москве учителя информатики школы №1619 отстранили от уроков из-за того, что он нарисовал свастику и рядом приписал украинский лозунг во время урока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора школы.

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В отношении мужчины проводится проверка, после которой будут приняты меры, заявил глава учебного учреждения.

Инцидент произошел на уроке информатики. Ряд СМИ сообщают, что сотрудники полиции забрали учителя прямо во время урока. Теперь с преподавателем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Приморье завели дело на заставлявшего детей бегать в противогазах учителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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