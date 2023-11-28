В Москве учителя информатики отстранили от уроков из-за рисунка свастики на доске

В отношении мужчины проводится проверка, после которой будут приняты меры, заявил глава учебного учреждения.

Инцидент произошел на уроке информатики. Ряд СМИ сообщают, что сотрудники полиции забрали учителя прямо во время урока. Теперь с преподавателем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Приморье завели дело на заставлявшего детей бегать в противогазах учителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

