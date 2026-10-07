Неделями в кабине: Почему зумеры не идут в дальнобойщики за 250 тысяч рублей
Большие зарплаты сегодня не главное для молодых соискателей, которых не привлекает жизнь в дороге, сказал в эфире НСН Михаил Белоусов.
Нежелание молодежи работать водителями-дальнобойщиками связано с «непрозрачностью» зарплат, непредсказуемостью графика и кажущимся отсутствием карьерных перспектив, объяснил в интервью НСН эксперт в области транспортной логистики Михаил Белоусов.
По данным сервиса по подбору персонала SuperJob, работа водителем грузовиков вошла в пятерку самых высокооплачиваемых. Отмечается, что сегодня дальнобойщикам готовы платить до четверти миллиона рублей в месяц. Белоусов объяснил, что в такой работе смущает молодых соискателей.
«Сегодня молодой человек выбирает работу не только по цифре в вакансии. Он оценивает, сколько времени потребуется, чтобы заработать эти деньги, насколько предсказуемым будет график и сможет ли он планировать свою жизнь. Если за сопоставимый доход можно найти работу, где не приходится регулярно проводить несколько дней или недель в дороге, дальние перевозки становятся менее привлекательными», - отметил эксперт.
По его словам, на итоговую зарплату дальнобойщиков влияют количество рейсов, их продолжительность и дополнительные условия, поэтому для начинающих карьеру эта система менее понятна, чем фиксированный оклад.
«Отрасли необходимо повышать прозрачность условий. Водитель должен заранее понимать не только максимальную сумму заработка, но и из чего она складывается, сколько будет длиться рейс, какие предусмотрены доплаты и когда человек вернется домой», - разъяснил Белоусов.
Он также отметил, что многие не видят возможностей карьерного роста в работе дальнобойщиком, однако такие перспективы на самом деле есть и внутри отрасли «важно сформировать понятную карьерную лестницу».
Депутат Госдумы Нина Останина ранее заявила в пресс-центре НСН, что зумеры не хотят работать, потому что хотят легких денег, «подкачав губки» и став тренерами личностного роста.
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