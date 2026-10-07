«Сегодня молодой человек выбирает работу не только по цифре в вакансии. Он оценивает, сколько времени потребуется, чтобы заработать эти деньги, насколько предсказуемым будет график и сможет ли он планировать свою жизнь. Если за сопоставимый доход можно найти работу, где не приходится регулярно проводить несколько дней или недель в дороге, дальние перевозки становятся менее привлекательными», - отметил эксперт.

По его словам, на итоговую зарплату дальнобойщиков влияют количество рейсов, их продолжительность и дополнительные условия, поэтому для начинающих карьеру эта система менее понятна, чем фиксированный оклад.

«Отрасли необходимо повышать прозрачность условий. Водитель должен заранее понимать не только максимальную сумму заработка, но и из чего она складывается, сколько будет длиться рейс, какие предусмотрены доплаты и когда человек вернется домой», - разъяснил Белоусов.

Он также отметил, что многие не видят возможностей карьерного роста в работе дальнобойщиком, однако такие перспективы на самом деле есть и внутри отрасли «важно сформировать понятную карьерную лестницу».

Депутат Госдумы Нина Останина ранее заявила в пресс-центре НСН, что зумеры не хотят работать, потому что хотят легких денег, «подкачав губки» и став тренерами личностного роста.

