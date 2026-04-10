Зумеры не хотят работать, так как видят примеры «звезд» из социальных сетей, которые зарабатывают легкие деньги, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Все хотят легких денег, зачем работать, если можно подкачать губки и стать тренером личностного роста? Столько уже развилось таких «специалистов» в интернете, дети на них смотрят, они думают, зачем вообще тогда учиться? Если можно вести свой канал. Поэтому зумеры и не хотят работать, у них нет понимания – а зачем? Им говорят, что можно заработать миллионы в интернете. Почему звездам после «голых вечеринок» снова распахиваются двери центральных каналов? Чему они там снова учат молодежь? Должны быть достойные герои, которым бы хотелось бы подражать. Победители школьных олимпиад никогда не становятся героями телешоу. Это не может не отражаться на настроениях ребят-зумеров. Надо выбирать настоящих героев, рассказывать про участников СВО, но нужно это все рассказывать интересным языком, чтобы молодежи было понятно», - отметила она.

Молодое поколение чаще уходит с работы «в никуда», так как им ближе проектная деятельность, а не сидеть пять лет на одном месте, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

