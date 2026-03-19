«Весной себя проявляет менингит. К счастью, рассказать об этом могу на примере не нашей страны. Сейчас в Великобритании идет небольшая вспышка менингита B. Это национальное бедствие, они так и заявили. В университете заболели 11 человек, двое умерли. Менингит — это серьезное заболевание, вызывающее воспаление мозговых оболочек. Оно проходит, как правило, но оставляет после себя очень серьезные осложнения. В Великобритании сейчас спешно вакцинируют население. То, что у них сейчас происходит, говорит о недееспособности их здравоохранения», — сказал собеседник НСН.

В России фиксируется снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом, но респираторные вирусы по‑прежнему активно циркулируют в весенний период. По оценкам экспертов, эпидемический сезон ОРВИ и гриппа в Москве продлится как минимум до середины апреля, а заметная активность вирусов сохранится до конца марта — начала апреля.



За первую неделю марта рост числа заболевших отмечен минимум в 20 регионах страны. Специалисты объясняют такую динамику сезонным ослаблением иммунитета и резкими температурными колебаниями. Кроме того, в ряде субъектов РФ по‑прежнему регистрируют случаи заражения гонконгским гриппом — в частности, во Владимирской, Пензенской и Тамбовской областях.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сказал НСН, что COVID-19 постоянно мутирует и заражает россиян каждые полгода, поэтому необходимо создать универсальную вакцину, устойчивую ко всем возможным новым штаммам.

