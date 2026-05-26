Граждане часто сталкиваются с необоснованными штрафами от каршеринговых компаний, как и компании страдают от недобросовестных пользователей, так что выделение каршеринга в самостоятельный транспорт помогло бы это решить. Об этом НСН рассказал глава профсоюза таксистов Евгений Грэк.

Понятие каршеринга в России предлагают закрепить в законодательстве как самостоятельный вид транспорта, пишут «Известия». Сегодня нет единых требований к его работе, из-за чего возникают сложности как у бизнеса, так и у пользователей. Например, в одном регионе автомобиль можно оставить бесплатно на платной парковке, в другом — получить за это штраф. Грэк раскрыл, как отсутствие положения о месте каршеринга в действующем законодательстве влияет на пользователей.

«Требования государства к автомобилям каршеринга понятны, но они исполняются не всеми каршеринговыми организациями и не все из них возможно выполнять. Из-за этого и возникают правовые коллизии и недоумения у других игроков рынка. Если выделять их в отдельный вид транспорта и прописывать все нюансы, то это будет здорово. Но мы часто сталкивались с недоумением от граждан, которые вроде соблюдают ПДД, а потом получают штрафы не от органов правопорядка, а от самих каршеринговых компаний, причем в каких-то странных размерах. Вот эти вещи надо прописывать и защищать компании от недобросовестных «ездоков», как и граждан от компаний, которые пытаются без причины на них давить. Сегодня нет шаблона, как решаются эти ситуации. Где-то договорились, а где-то на уровне "понятий"», - уточнил он.