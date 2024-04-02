Московские ЗАГСы открыли прием заявлений на День России

Дворцы бракосочетания №1 и №4, Кутузовский отдел ЗАГС будут работать в Москве в День России 12 июня, также торжественные церемонии бракосочетания пройдут на выездных площадках проекта «Новые адреса счастья». Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как напомнила вице-мэр, 12 июня — праздничный выходной день, молодожены в Москве подают много заявлений именно на эту дату, поэтому в столице открыли около 150 дополнительных слотов времени на регистрацию брака в этот день.

«Дополнительно будут работать дворцы бракосочетания №1, №4 и Кутузовский. Также мы открыли дополнительные слоты для записи на выездные локации проекта Мэра Москвы "Новые адреса счастья" в ресторане "Романтик", Северном речном вокзале, доме торжеств "Сафиса"», — отметила Ракова.

Кроме того, выездные бракосочетания будут проходить в особняках Спиридонова и «Роял».

Подобрать идеальную площадку для проведения торжественных церемоний в Москве поможет сервис «Наша свадьба» на портале mos.ru. В столице доступно более 50 локаций, в том числе музеи, станции метро, усадьбы. Подать заявление на регистрацию брака можно на портале госуслуг, на mos.ru и во дворцах бракосочетания.

