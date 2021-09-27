«Неблаговидные дела». Ответственность за мигрантов предложили переложить на работодателей

На фоне роста числа преступлений, совершаемых мигрантами в России, необходимо полностью возложить ответственность за иностранных рабочих на их работодателей, заявил депутат седьмого созыва Госдумы Виктор Водолацкий. По его мнению, именно работодатель должен отвечать за иностранного работника – по вопросам социального обеспечения, больничных, лечения, отправки обратно на родину и всего остального.

«За всё это должен нести ответственность работодатель. Но сегодня мигрант покидает стройку или заканчивает уборку и после этого идёт делать свои неблаговидные дела», - сказал Водолацкий в интервью «Радио 1».