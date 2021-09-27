«Неблаговидные дела». Ответственность за мигрантов предложили переложить на работодателей

На фоне роста числа преступлений, совершаемых мигрантами в России, необходимо полностью возложить ответственность за иностранных рабочих на их работодателей, заявил депутат седьмого созыва Госдумы Виктор Водолацкий. По его мнению, именно работодатель должен отвечать за иностранного работника – по вопросам социального обеспечения, больничных, лечения, отправки обратно на родину и всего остального.

«За всё это должен нести ответственность работодатель. Но сегодня мигрант покидает стройку или заканчивает уборку и после этого идёт делать свои неблаговидные дела», - сказал Водолацкий в интервью «Радио 1».

«Уперлись в работодателя». Глава профсоюза мигрантов объяснил, откуда в России «нелегалы»

В понедельник МВД России привело статистику, согласно которой за первые восемь месяцев 2021 года иностранцы совершили на 5,9% больше преступлений, чем за аналогичный период предыдущего года.

Водолацкий считает, что ужесточение визового режима результата не даст, а лишь приведёт к расширению коррупционных схем. В то же время депутат поддержал требование МВД к мигрантам с просроченными документами легализоваться в России до 1 октября.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РаботаМигрантыМВД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры