«Неблаговидные дела». Ответственность за мигрантов предложили переложить на работодателей
На фоне роста числа преступлений, совершаемых мигрантами в России, необходимо полностью возложить ответственность за иностранных рабочих на их работодателей, заявил депутат седьмого созыва Госдумы Виктор Водолацкий. По его мнению, именно работодатель должен отвечать за иностранного работника – по вопросам социального обеспечения, больничных, лечения, отправки обратно на родину и всего остального.
«За всё это должен нести ответственность работодатель. Но сегодня мигрант покидает стройку или заканчивает уборку и после этого идёт делать свои неблаговидные дела», - сказал Водолацкий в интервью «Радио 1».
В понедельник МВД России привело статистику, согласно которой за первые восемь месяцев 2021 года иностранцы совершили на 5,9% больше преступлений, чем за аналогичный период предыдущего года.
Водолацкий считает, что ужесточение визового режима результата не даст, а лишь приведёт к расширению коррупционных схем. В то же время депутат поддержал требование МВД к мигрантам с просроченными документами легализоваться в России до 1 октября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 236 / сут.
Умерли
205 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 513 / сут.
- «Неблаговидные дела». Ответственность за мигрантов предложили переложить на работодателей
- В Госдуме выступили против ремонта коммунальных систем за счет граждан
- YouTube запретил контент, ставящий под сомнение итоги выборов
- Названы последствия бессимптомного течения COVID-19
- Итальянская рок-группа Maneskin выступит в России
- Вспышка АЧС произошла на предприятии «Мираторг» в Белгородской области
- СМИ: французская полиция арестовала мужчину, бросившего яйцо в Макрона
- Поисковик «Яндекса» станет обязательным для установки на гаджеты в РФ с 2022 года
- В партии КПРФ выступили против законопроекта о губернаторских сроках
- В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в кафе и магазинах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru