«Как разноцветный забор»: Ремонт электроники аналоговыми деталями назвали сомнительным

«Если это хотят легализовать, значит не будут наказывать за подобный ремонт – вот единственный плюс инициативы. Починить можно все, вопрос, безопасно ли это, и будет ли техника с неоригинальными запчастями работать. Эффективность зависит от того, что именно будет отремонтировано. Поставить неоригинальный шуруп – без проблем. Другое дело – заменить материнскую плату, неизвестно, как она будет работать. Это из разряда – есть забор, который покрасили зеленым цветом, не хватило краски - давайте покрасим красным. Покрашено же будет, не страшно, что не в один тон», - сказал он.

Ранее директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи заявила «Радиоточке НСН», что аналоговые запчасти не вредят автомобилям, однако стоит с осторожностью относится к контрафакту.

