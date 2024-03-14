«Как разноцветный забор»: Ремонт электроники аналоговыми деталями назвали сомнительным
Использование неоригинальных деталей при ремонте может навредить бытовой технике, сказал НСН Сергей Гребенников.
Ремонт аналоговыми запчастями небезопасен и может навредить оборудованию, заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников в интервью НСН.
В РФ намерены легализовать ремонт оборудования неоригинальными запчастями. Уточняется, что на данный момент российские компании часто сталкиваются с исками со стороны иностранных правообладателей при использовании аналоговых деталей. Гребенников усомнился, что новая инициатива облегчит проведение ремонтных работ бытовой техники.
«Если это хотят легализовать, значит не будут наказывать за подобный ремонт – вот единственный плюс инициативы. Починить можно все, вопрос, безопасно ли это, и будет ли техника с неоригинальными запчастями работать. Эффективность зависит от того, что именно будет отремонтировано. Поставить неоригинальный шуруп – без проблем. Другое дело – заменить материнскую плату, неизвестно, как она будет работать. Это из разряда – есть забор, который покрасили зеленым цветом, не хватило краски - давайте покрасим красным. Покрашено же будет, не страшно, что не в один тон», - сказал он.
Ранее директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи заявила «Радиоточке НСН», что аналоговые запчасти не вредят автомобилям, однако стоит с осторожностью относится к контрафакту.
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