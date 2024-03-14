«Как разноцветный забор»: Ремонт электроники аналоговыми деталями назвали сомнительным

Использование неоригинальных деталей при ремонте может навредить бытовой технике, сказал НСН Сергей Гребенников. 

Ремонт аналоговыми запчастями небезопасен и может навредить оборудованию, заявил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников в интервью НСН.

В РФ намерены легализовать ремонт оборудования неоригинальными запчастями. Уточняется, что на данный момент российские компании часто сталкиваются с исками со стороны иностранных правообладателей при использовании аналоговых деталей. Гребенников усомнился, что новая инициатива облегчит проведение ремонтных работ бытовой техники.

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«Если это хотят легализовать, значит не будут наказывать за подобный ремонт – вот единственный плюс инициативы. Починить можно все, вопрос, безопасно ли это, и будет ли техника с неоригинальными запчастями работать. Эффективность зависит от того, что именно будет отремонтировано. Поставить неоригинальный шуруп – без проблем. Другое дело – заменить материнскую плату, неизвестно, как она будет работать. Это из разряда – есть забор, который покрасили зеленым цветом, не хватило краски - давайте покрасим красным. Покрашено же будет, не страшно, что не в один тон», - сказал он.

Ранее директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи заявила «Радиоточке НСН», что аналоговые запчасти не вредят автомобилям, однако стоит с осторожностью относится к контрафакту.

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ФОТО: РИА Новости
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