СМИ: Bosch продаст заводы в России турецкому Can Holding
Немецкий концерн Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в окрестностях Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова.
По его словам, на активы претендовали китайская компания Hisense и турецкий инвестиционный фонд Can Holding. Однако Hisense вышла из переговоров. Как отметил Иманов, Bosch уволил тридцать менеджеров в РФ, которые продавали технику местным ретейлерам. Один из источников «Коммерсанта» указал, что немецкий концерн последовательно уходил из России, выполняя обязательства по сервисной поддержке и перед сотрудниками.
Как отметил другой собеседник издания, Bosch хотел получить за завод $20 млн, однако Can Holding предложил большую сумму. Сделка проходит одобрение Федеральной антимонопольной службы, ее условия не предполагают обратного выкупа. По данным источников, турецкий фонд намерен производить в РФ холодильники, стиральные машины и встраиваемую технику под собственными брендами и предоставлять мощности другим вендорам в качестве контрактного производства.
При этом один из собеседников «Коммерсанта» считает, что сделка Bosch может быть «фиктивной продажей имущества». По словам источника, оборудование заводов немецкой компании изношено и не предназначено для продукции другого вендора.
В июне Bosch заявлял о переговорах о продаже двух заводов по производству холодильников и стиральных машин под Санкт-Петербургом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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