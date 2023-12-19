СМИ: Bosch продаст заводы в России турецкому Can Holding

По его словам, на активы претендовали китайская компания Hisense и турецкий инвестиционный фонд Can Holding. Однако Hisense вышла из переговоров. Как отметил Иманов, Bosch уволил тридцать менеджеров в РФ, которые продавали технику местным ретейлерам. Один из источников «Коммерсанта» указал, что немецкий концерн последовательно уходил из России, выполняя обязательства по сервисной поддержке и перед сотрудниками.

Как отметил другой собеседник издания, Bosch хотел получить за завод $20 млн, однако Can Holding предложил большую сумму. Сделка проходит одобрение Федеральной антимонопольной службы, ее условия не предполагают обратного выкупа. По данным источников, турецкий фонд намерен производить в РФ холодильники, стиральные машины и встраиваемую технику под собственными брендами и предоставлять мощности другим вендорам в качестве контрактного производства.

При этом один из собеседников «Коммерсанта» считает, что сделка Bosch может быть «фиктивной продажей имущества». По словам источника, оборудование заводов немецкой компании изношено и не предназначено для продукции другого вендора.

В июне Bosch заявлял о переговорах о продаже двух заводов по производству холодильников и стиральных машин под Санкт-Петербургом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

