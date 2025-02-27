Доля китайских стройматериалов в России увеличилась в 1,5 раза в 2024 году
Доля используемых в России при строительстве офисной недвижимости инженерного оборудования, отделочных материалов и стройматериалов китайского производства увеличилась в 2024 году в 1,5 раза и составила 15%. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Pridex.
При этом в 2023 году доля китайских материалов составляла 10%, в 2022 году — 9%. Доля отечественной продукции за год увеличилась с 66% до 72%, европейских материалов — сократилась с 24% до 13%.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ремонт квартир подорожает в 2025 году до 10-15%, давление на стоимость оказывают ключевая ставка, валютные колебания и обязательная маркировка некоторых стройматериалов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У Якубовича обнаружили замок в Подмосковье за 1 млрд рублей
- Доля китайских стройматериалов в России увеличилась в 1,5 раза в 2024 году
- Гуф объявил о завершении музыкальной карьеры
- Центробанк отложит массовое внедрение цифрового рубля
- СМИ: Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе
- Центробанк ожидает прирост ипотечного кредитования на 5% по итогам 2025 года
- СМИ: В армию США поступит гиперзвуковое оружие дальнего радиуса действия
- Кириенко: Электричку между Сириусом и Сухумом запустят 1 мая
- В Союзмолоке допустили повышение цен на молочную продукцию в марте
- Михалков назвал негативным образ русских в фильме «Анора»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru