Доля китайских стройматериалов в России увеличилась в 1,5 раза в 2024 году

Доля используемых в России при строительстве офисной недвижимости инженерного оборудования, отделочных материалов и стройматериалов китайского производства увеличилась в 2024 году в 1,5 раза и составила 15%. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании Pridex.

Ремонт квартир в России подорожает в пределах 10-15%

При этом в 2023 году доля китайских материалов составляла 10%, в 2022 году — 9%. Доля отечественной продукции за год увеличилась с 66% до 72%, европейских материалов — сократилась с 24% до 13%.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ремонт квартир подорожает в 2025 году до 10-15%, давление на стоимость оказывают ключевая ставка, валютные колебания и обязательная маркировка некоторых стройматериалов.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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