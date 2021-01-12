Производитель вакцины «Спутник V» не запрашивал сертификацию в ЕС
Производитель российской вакцины «Спутник V» не запрашивал сертификацию в Евросоюзе. Об этом рассказал в ходе брифинга в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.
Он отметил, что производитель «Спутник V» поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА). Так представитель ЕК прокомментировал вопрос о возможности расширения поставок российского препарата в другие страны ЕС, кроме Венгрии, передает ТАСС.
Ранее EMA получило заявку на регистрацию третьей вакцины против коронавируса, которая разработана компанией AstraZeneca.
Ранее европейский регулятор одобрил использование на территории Евросоюза двух вакцин от коронавируса: первая разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая – компанией Moderna.
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