Производитель вакцины «Спутник V» не запрашивал сертификацию в ЕС

Производитель российской вакцины «Спутник V» не запрашивал сертификацию в Евросоюзе. Об этом рассказал в ходе брифинга в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

Он отметил, что производитель «Спутник V» поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА). Так представитель ЕК прокомментировал вопрос о возможности расширения поставок российского препарата в другие страны ЕС, кроме Венгрии, передает ТАСС.