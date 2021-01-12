Производитель вакцины «Спутник V» не запрашивал сертификацию в ЕС

Производитель российской вакцины «Спутник V» не запрашивал сертификацию в Евросоюзе. Об этом рассказал в ходе брифинга в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

Он отметил, что производитель «Спутник V» поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА). Так представитель ЕК прокомментировал вопрос о возможности расширения поставок российского препарата в другие страны ЕС, кроме Венгрии, передает ТАСС.

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Ранее EMA получило заявку на регистрацию третьей вакцины против коронавируса, которая разработана компанией AstraZeneca.

Ранее европейский регулятор одобрил использование на территории Евросоюза двух вакцин от коронавируса: первая разработана компаниями Pfizer и BioNTech, вторая – компанией Moderna.

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ФОТО: sobyanin.ru
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