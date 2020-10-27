«Не занимайтесь бухгалтерией». Онищенко о прогнозах по коронавирусу
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог в эфире НСН напомнил об удачном опыте китайцев в борьбе с инфекцией.
Число россиян, которые переболеют новой коронавирусной инфекцией, может вырасти до трех миллионов. Так считает директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев.
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН призвал Лукашева не заниматься бухгалтерией в данном вопросе.
«Прекратите заниматься бухгалтерией. Давайте сосредоточимся на тех мерах, которые нам нужны. Обратите внимание на китайцев: 85 тысяч заболевших в полуторамиллиардной популяции. И это при том, что Китай является колыбелью этой инфекцией, именно там она преодолела межвидовой барьер. Если бы китайцы занимались такой бухгалтерией, было бы уже, наверное, 300 миллионов заболевших», – сказал он.
Накануне в России был установлен новый суточный рекорд по числу заболевших COVID-19 – 17 347 человек.
Кроме того, Онищенко в эксклюзивном интервью НСН назвал бессимптомных носителей коронавируса наиболее опасными для окружающих.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 347 / сут.
Умерли
26 269+219 / сут.
Выздоровели
115 тыс.+-1 023 913 / сут.
- Лавров отверг обвинения в «навязывании» российского газа
- Власти Чехии ввели комендантский час до 3 ноября
- В Москве умер еще 61 пациент с COVID-19
- Трамп заявил о возможном возвращении США в ВОЗ
- В Белоруссии в понедельник задержаны более 300 протестующих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru