«Не занимайтесь бухгалтерией». Онищенко о прогнозах по коронавирусу

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог в эфире НСН напомнил об удачном опыте китайцев в борьбе с инфекцией.

Число россиян, которые переболеют новой коронавирусной инфекцией, может вырасти до трех миллионов. Так считает директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев.

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН призвал Лукашева не заниматься бухгалтерией в данном вопросе.

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«Прекратите заниматься бухгалтерией. Давайте сосредоточимся на тех мерах, которые нам нужны. Обратите внимание на китайцев: 85 тысяч заболевших в полуторамиллиардной популяции. И это при том, что Китай является колыбелью этой инфекцией, именно там она преодолела межвидовой барьер. Если бы китайцы занимались такой бухгалтерией, было бы уже, наверное, 300 миллионов заболевших», – сказал он.

Накануне в России был установлен новый суточный рекорд по числу заболевших COVID-19 – 17 347 человек.

Кроме того, Онищенко в эксклюзивном интервью НСН назвал бессимптомных носителей коронавируса наиболее опасными для окружающих.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаКоронавирусГеннадий Онищенко
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