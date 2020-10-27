«Не занимайтесь бухгалтерией». Онищенко о прогнозах по коронавирусу

«Прекратите заниматься бухгалтерией. Давайте сосредоточимся на тех мерах, которые нам нужны. Обратите внимание на китайцев: 85 тысяч заболевших в полуторамиллиардной популяции. И это при том, что Китай является колыбелью этой инфекцией, именно там она преодолела межвидовой барьер. Если бы китайцы занимались такой бухгалтерией, было бы уже, наверное, 300 миллионов заболевших», – сказал он.

Накануне в России был установлен новый суточный рекорд по числу заболевших COVID-19 – 17 347 человек.

Кроме того, Онищенко в эксклюзивном интервью НСН назвал бессимптомных носителей коронавируса наиболее опасными для окружающих.

