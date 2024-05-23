«Не все сразу»: Удручающее состояние детсадов объяснили нехваткой денег

«Дело в том, что сейчас дошкольные образовательные организации относятся к системе образования. Как правило, они входят в какую-то образовательную структуру, образовательный комплекс. По крайней мере, в городах это точно так. Соответственно, это ответственность системы образования: министерств, департаментов», — сказала Леткова.

По словам собеседницы НСН, причина плачевного состояния многих детсадов — недостаток финансирования.

«Неблагополучными являются прежде всего те организации, которые находятся в глубинке — в поселках, деревнях и так далее. Все упирается в средства, конечно. Сейчас есть федеральная программа, по которой ремонтируют образовательные организации, она уже действует несколько лет. Сначала она касалась только школ, сейчас затронула и детские сады: в рамках федеральной программы выделяется больше денег, поэтому, видимо, осознали необходимость этого. Президент России Владимир Путин говорил недавно о том, что мы продолжим эту программу, что это очень важно. Регионы могут подавать заявки. Если региональные власти будут это делать вовремя, возможно, они получат какие-то кредиты в рамках программы на ремонт тех образовательных организаций, которые больше всего страдают», — добавила эксперт.

Вместе с тем она отметила, что власти в регионах вправе сами решать, какое образовательное учреждение следует отремонтировать в первую очередь.

«Надо разбираться в каждой конкретной ситуации, куда потратить деньги. Это прерогатива региональных властей. К сожалению, не все сразу делается. Денег не так много. Если это аварийная ситуация, то местные власти в экстренном порядке, конечно, все должны решить. А если нет, то местные власти сами решают, в какую образовательную организацию в первую очередь отправить деньги», — подытожила собеседница НСН.

Ранее Путин поручил предусмотреть в 2025-2030 годах 94,5 млрд рублей на капитальный ремонт детских садов.

