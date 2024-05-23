«Не все сразу»: Удручающее состояние детсадов объяснили нехваткой денег
Ответственность за неудовлетворительное состояние детских садов лежит на системе образования, сказала НСН Ольга Леткова.
Федеральная программа по ремонту образовательных организаций должна помочь решить проблему разваливающихся детсадов, однако местные власти сами решают, на какой объект им тратить деньги. Об этом НСН заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.
По данным Минпросвещения, из 41,4 тысячи детских садов в России 6,4 тысячи требуют капремонта, почти в тысяче нет водопровода и канализации, а 78 находятся в аварийном состоянии. Об этом сообщила «Парламентская газета». Также в 4000 детсадов нет видеонаблюдения, в 8000 нет даже охранника, в 2000 нет тревожной кнопки, а в 20000 отсутствуют пожарные краны и рукава. По словам Летковой, ответственность за это лежит на системе образования.
«Дело в том, что сейчас дошкольные образовательные организации относятся к системе образования. Как правило, они входят в какую-то образовательную структуру, образовательный комплекс. По крайней мере, в городах это точно так. Соответственно, это ответственность системы образования: министерств, департаментов», — сказала Леткова.
По словам собеседницы НСН, причина плачевного состояния многих детсадов — недостаток финансирования.
«Неблагополучными являются прежде всего те организации, которые находятся в глубинке — в поселках, деревнях и так далее. Все упирается в средства, конечно. Сейчас есть федеральная программа, по которой ремонтируют образовательные организации, она уже действует несколько лет. Сначала она касалась только школ, сейчас затронула и детские сады: в рамках федеральной программы выделяется больше денег, поэтому, видимо, осознали необходимость этого. Президент России Владимир Путин говорил недавно о том, что мы продолжим эту программу, что это очень важно. Регионы могут подавать заявки. Если региональные власти будут это делать вовремя, возможно, они получат какие-то кредиты в рамках программы на ремонт тех образовательных организаций, которые больше всего страдают», — добавила эксперт.
Вместе с тем она отметила, что власти в регионах вправе сами решать, какое образовательное учреждение следует отремонтировать в первую очередь.
«Надо разбираться в каждой конкретной ситуации, куда потратить деньги. Это прерогатива региональных властей. К сожалению, не все сразу делается. Денег не так много. Если это аварийная ситуация, то местные власти в экстренном порядке, конечно, все должны решить. А если нет, то местные власти сами решают, в какую образовательную организацию в первую очередь отправить деньги», — подытожила собеседница НСН.
Ранее Путин поручил предусмотреть в 2025-2030 годах 94,5 млрд рублей на капитальный ремонт детских садов.
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