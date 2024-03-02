Москва активно реализует поручения Путина относительно капремонта школ и детсадов
Столичные власти активно реализуют поручения президента России Владимира Путина относительно капитального ремонта школ и детских садов, которые российский лидер дал в ходе послания Федеральному Собранию.
По словам сенатора России – представителя Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инны Святенко, самое главное, о чем надо думать при планировании развития социальной инфраструктуры столицы - это семья. Святенко отметила, что новый нацпроект «Семья», о котором заявил президент РФ, придаст контексту семьи новый смысл.
Святенко также подчеркнула, что в столице часто внедряют проекты и инициативы российского лидера для проверки их функционала. Москва ведет и свои собственные проекты, которые в будущем можно будет использовать в качестве пилотных проектов в других российских регионах.
Например, решение по модернизации молочных кухонь в столице помогло многим столичным семьям с маленькими детьми. Также в Москве организованы пункты выдачи бесплатных продуктов для беременных женщин, детей до трех лет и детей с инвалидностью.
В минувшем году в Москве начался ремонт четырех пилотных школ, а в ближайшие пять лет планируется обновление еще 500 школьных зданий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru