Путин поручил предусмотреть 94,5 млрд рублей на капремонт детских садов

Президент Владимир Путин поручил предусмотреть в 2025-2030 годах 94,5 млрд рублей на капитальный ремонт детских садов. Об этом сообщили в Кремле.

Российский лидер дал поручение правительству разработать национальный проект «Семья», который в том числе предусматривает мероприятия, обеспечивающие капремонт дошкольных образовательных организаций с 2025 года.

«Капитальный ремонт... организаций, предусмотрев выделение... дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 94,5 млрд. рублей субъектам... на условиях софинансирования соответствующих мероприятий», — указано в документе.

Ранее Владимир Путин поручил ввести новую систему оплаты труда бюджетников с 2027 года.

