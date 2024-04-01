Путин поручил предусмотреть 94,5 млрд рублей на капремонт детских садов
Президент Владимир Путин поручил предусмотреть в 2025-2030 годах 94,5 млрд рублей на капитальный ремонт детских садов. Об этом сообщили в Кремле.
Российский лидер дал поручение правительству разработать национальный проект «Семья», который в том числе предусматривает мероприятия, обеспечивающие капремонт дошкольных образовательных организаций с 2025 года.
«Капитальный ремонт... организаций, предусмотрев выделение... дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 94,5 млрд. рублей субъектам... на условиях софинансирования соответствующих мероприятий», — указано в документе.
Ранее Владимир Путин поручил ввести новую систему оплаты труда бюджетников с 2027 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru