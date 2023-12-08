Во Владивостоке не разрешили снести памятник Солженицыну
Суд город Владивостока отказал жителю Тынды (Амурская область) в требовании снести памятник писателю Александру Солженицыну, установленный во Владивостоке. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судебной системы Приморского края.
Сообщается, что решение суда пока не вступило в законную силу. Об иске к руководству города Владивостока стало известно в сентябре. По мнению истца, Солженицын — «спорная фигура» в российской истории.
Памятник писателю, установленный на Корабельной набережной города в 2015 году, впервые попытались демонтировать уже через три дня после открытия — тогда местный житель Максим Шинкаренко водрузил на монумент табличку с надписью «Иуда» и заявил, что будет добиваться уничтожения памятника, поскольку скульптура писателя его «возмущает до глубины души». Еще одну попытку демонтировать памятник Шинкаренко предпринял в 2021 году, однако отступился от задуманного, поскольку не получил поддержки большинства местных жителей.
Ранее праправнук поэта Александра Пушкина назвал позором снос памятника своему предку в Киеве. Об этом пишет Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Владивостоке не разрешили снести памятник Солженицыну
- Шоу Слуцкого и Дзюбы решили закрыть
- СМИ: Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Японии
- Орбан назвал причины, по которым Украина не может вступить в Евросоюз
- Алексей Страйк анонсировал выступление 12-летнего сына на своем концерте
- Алексей Страйк: На рок-концертах всегда много молодежи
- Театр наций проведёт театральную школу в Шанхае в октябре 2024 года
- Дизайнер Кузнецова посоветовала использовать цвет «персиковый пушок» для декора
- СМИ: Финские пограничники задержали россиянина Тордена сразу после освобождения
- Суд обязал Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу Олега Дерипаски
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru