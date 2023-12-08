Во Владивостоке не разрешили снести памятник Солженицыну

Сообщается, что решение суда пока не вступило в законную силу. Об иске к руководству города Владивостока стало известно в сентябре. По мнению истца, Солженицын — «спорная фигура» в российской истории.

Памятник писателю, установленный на Корабельной набережной города в 2015 году, впервые попытались демонтировать уже через три дня после открытия — тогда местный житель Максим Шинкаренко водрузил на монумент табличку с надписью «Иуда» и заявил, что будет добиваться уничтожения памятника, поскольку скульптура писателя его «возмущает до глубины души». Еще одну попытку демонтировать памятник Шинкаренко предпринял в 2021 году, однако отступился от задуманного, поскольку не получил поддержки большинства местных жителей.

Ранее праправнук поэта Александра Пушкина назвал позором снос памятника своему предку в Киеве. Об этом пишет Telegram-канале «Радиоточка НСН».

