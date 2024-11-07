«Не в ущерб здоровью»: В Госдуме отвергли идею о круглосуточной продаже российского вина

«Я считаю, что нужно всячески поддерживать идеологию нашего президента по здоровому образу жизни, по занятию спортом, особенно массовым спортом, не только спортом высших достижений. Алкоголь частично стал частью наших традиций, но наша задача – сформировать иные преференции для отечественных производителей, не в ущерб здоровью наших граждан», - объяснил он.

По его словам, в ближайшее время будет внесен законопроект о «российской полке», при этом круглосуточная продажа вина спровоцирует рост числа правонарушений.

«Были идеи продавать на заправках алкоголь и так далее. В ближайшее время я буду вносить законопроект о российской полке. Необходимо в магазинах отдавать не менее 20% российскому алкоголю, но это должно быть в рамках законных ограничений по времени, которые устанавливаются на федеральном уровне и в регионах в зависимости от культурных особенностей. Делать продажу вина круглосуточной – это значит провоцировать рост числа правонарушений, а иногда и преступлений. Это снижает возможность контроля», - добавил он.

Ранее стало известно, что продажу алкоголя в Вологодской области ограничат по будням двумя часами в обед - с 12:00 до 14:00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Как сообщил губернатор региона Георгий Филимонов, соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. По его словам губернатора, 71% смертей среди жителей региона трудоспособного возраста связаны с алкоголем, передает «Радиоточка НСН».

