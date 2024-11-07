Патрушев допустил повышение пошлины на вина из недружественных стран до 30-50%
Пошлину на вино из недружественных стран можно было бы увеличить с действующих 25% до 30-50%, однако она не должна быть запретительной, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Российского винодельческого форума.
По его словам, повышение пошлины позволило бы получить дополнительные средства для финансирования российских виноделов.
При этом Патрушев добавил, что на данный момент в России наблюдается один из самых низких объемов по импорту винодельческой продукции за последние три-пять лет.
Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Однако член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко сообщил «Радиоточке НСН», что в этом случае самая дешевая бутылка вина на полке будет стоить 1500-2000 рублей, что сделает импорт такой продукции бессмысленным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru