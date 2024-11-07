Патрушев допустил повышение пошлины на вина из недружественных стран до 30-50%

По его словам, повышение пошлины позволило бы получить дополнительные средства для финансирования российских виноделов.

При этом Патрушев добавил, что на данный момент в России наблюдается один из самых низких объемов по импорту винодельческой продукции за последние три-пять лет.

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Однако член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко сообщил «Радиоточке НСН», что в этом случае самая дешевая бутылка вина на полке будет стоить 1500-2000 рублей, что сделает импорт такой продукции бессмысленным.

