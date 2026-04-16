Каждый второй блогер (45%) в последний год столкнулся со снижением доходов, следует из исследования платформы Rafinad, агентства по работе с блогерами Players Team и Hello blogger при участии сервиса аналитики WhoIsBlogger. Уточняется, что 44% авторов публикуют более 20 рекламных интеграций в месяц, а 84% опрошенных переходят на мультиплатформенную модель работы. Доля Telegram в рекламных просмотрах достигла 38% в 2025 году, но устойчивость снижается на фоне регуляторной неопределенности. Берек уточнила, что крупные инфлюенсеры сегодня ощущают финансовые потери более остро.

«Основной площадкой дохода блогеров и потребления контента аудиторией прежде всегда был Instaram (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская. - прим. НСН). Telegram дает гораздо меньше конверсии и гораздо дороже подписчика. Крупные блогеры в такой ситуации потеряли больше денег, чем маленькие. Бизнес говорит честно – нет сейчас денег на крупных инфлюенсеров. Крупные блогеры тоже не всегда могут себе позволить суперскидку, потому что вкладывают деньги в блоги. Это многоплатформенность, аудитория говорит: «А что же вы один ролик на восемь соцсетей разместили?». Постепенно контент начинает меняться. Если блогер что-то выложил в ВКонтакте, то на другую площадку должен пойти уже другой контент. MAX в принципе не терпит этого одинакового контента, там своя специфика», - сказала она.