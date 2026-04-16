Не в рекламе деньги: Какие источники дохода доступны блогерам
У представителей бизнеса все чаще нет достаточных средств для оплаты рекламы блогеров, рассказала НСН Ольга Берек.
Нативный обзор, размещенный в соцсетях, далеко не всегда является рекламной интеграцией, при этом основным источником дохода для блогеров все чаще выступают собственные продукты, заявила в беседе с НСН президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек.
Каждый второй блогер (45%) в последний год столкнулся со снижением доходов, следует из исследования платформы Rafinad, агентства по работе с блогерами Players Team и Hello blogger при участии сервиса аналитики WhoIsBlogger. Уточняется, что 44% авторов публикуют более 20 рекламных интеграций в месяц, а 84% опрошенных переходят на мультиплатформенную модель работы. Доля Telegram в рекламных просмотрах достигла 38% в 2025 году, но устойчивость снижается на фоне регуляторной неопределенности. Берек уточнила, что крупные инфлюенсеры сегодня ощущают финансовые потери более остро.
«Основной площадкой дохода блогеров и потребления контента аудиторией прежде всегда был Instaram (принадлежит корпорации Meta, которая запрещена в РФ как экстремистская. - прим. НСН). Telegram дает гораздо меньше конверсии и гораздо дороже подписчика. Крупные блогеры в такой ситуации потеряли больше денег, чем маленькие. Бизнес говорит честно – нет сейчас денег на крупных инфлюенсеров. Крупные блогеры тоже не всегда могут себе позволить суперскидку, потому что вкладывают деньги в блоги. Это многоплатформенность, аудитория говорит: «А что же вы один ролик на восемь соцсетей разместили?». Постепенно контент начинает меняться. Если блогер что-то выложил в ВКонтакте, то на другую площадку должен пойти уже другой контент. MAX в принципе не терпит этого одинакового контента, там своя специфика», - сказала она.
Как отметила собеседница НСН, реклама – не единственный источник монетизации для блогеров сегодня.
«Иногда бартер маскируется под рекламу, но не всегда. Отличить нативный обзор от рекламной интеграции невозможно. Многие авторы строят контент на обзорах, лайфхаках. Как давать совет, не давая инструментов, а инструмент явно кому-то принадлежит. Но это не реклама, а контент блогера. Есть разные виды монетизации. Это могут быть платные подписные каналы, короткие продукты. Реклама и собственные продукты у крупных блогеров сегодня разделились 70 на 30 в пользу собственных продуктов. В этой ситуации зарубежные соцсети пока приносят больше прибыли и трафика. С моей точки зрения, определенная емкость в этом плане есть и у мессенджера MAX, но платформа молодая, еще посмотрим. Сейчас блогеры испытывают потери вместе с бизнесом. У людей нет денег, либо они их не тратят. Наблюдается сокращение рабочих мест, падение продаж и фундаментальный сдвиг в поведении потребителя в том, где и как он покупает. Повышение цен на все – все это очень влияет», - объяснила Берек.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко допустил, что действительно популярные блогеры, интересные своей аудитории, не столкнутся с рисками на фоне замедления Telegram, поскольку смогут быстро набрать подписчиков в любой соцсети, напоминает «Радиоточка НСН».
