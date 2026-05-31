Коллекцию вин Сталина из 40 тысяч бутылок выставят на аукцион в Грузии
Правительство Грузии готовит аукцион по продаже коллекции вин, ранее принадлежавших Иосифу Сталину. Об этом сообщает Reuters.
Хранилище, насчитывающее около 40 тысяч редких бутылок французских и местных вин, было распечатано в Тбилиси. Часть имущества - вина из самых знаменитых хозяйств Бордо, когда-то принадлежавшие российскому императору Александру III и его сыну Николаю II - после революции 1917 года была конфискована советской властью. Сталин постепенно стал её хранителем, дополняя грузинскими сортами.
Ираклий Гилаури, владелец компании Gilauri Wines и организатор аукциона совместно с Министерством сельского хозяйства Грузии, заявил, что вырученные средства пойдут на создание школы виноделия. По его словам, торги позволят «поместить Грузию на карту коллекционеров».
Ранее врач объяснил, чем опасно сочетание алкоголя с газировкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Коллекцию вин Сталина из 40 тысяч бутылок выставят на аукцион в Грузии
- Один погиб, пятеро пострадали при атаке БПЛА ВСУ на жилой дом в Геническе
- 33 человека отравились в Пятигорском кафе «Мао Бао»
- Умерла актриса из «Триггера» Елена Глебова
- 46 человек погибли, 74 пострадали в результате взрыва на северо-востоке Мьянмы
- Посольство РФ: Одна россиянка пострадала в ДТП в Турции
- Зеленский: США не ответили на письмо о поставках боеприпасов для ПВО
- Мэр Энергодара: ВСУ ударили по школе бокса
- Гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС
- Ричи против Джексона: Как иностранные фильмы борются в российском прокате