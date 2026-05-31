Коллекцию вин Сталина из 40 тысяч бутылок выставят на аукцион в Грузии

Хранилище, насчитывающее около 40 тысяч редких бутылок французских и местных вин, было распечатано в Тбилиси. Часть имущества - вина из самых знаменитых хозяйств Бордо, когда-то принадлежавшие российскому императору Александру III и его сыну Николаю II - после революции 1917 года была конфискована советской властью. Сталин постепенно стал её хранителем, дополняя грузинскими сортами.

Ираклий Гилаури, владелец компании Gilauri Wines и организатор аукциона совместно с Министерством сельского хозяйства Грузии, заявил, что вырученные средства пойдут на создание школы виноделия. По его словам, торги позволят «поместить Грузию на карту коллекционеров».

