Четыре человека погибли в ДТП под Ижевском

Четыре человека, в том числе два ребёнка, погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика под Ижевском. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Один человек погиб, восемь пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

По данным 112, авария произошла на 112-м километре автодороги Р-243, на подъезде к Ижевску. Ещё один ребёнок, находившийся в легковом автомобиле, получил травмы. Его состояние пока неизвестно.

Ранее один человек погиб, восемь пострадали в массовом ДТП в Московской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ДТПИжевскРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры