Четыре человека погибли в ДТП под Ижевском
31 мая 202620:43
Александр Грин
Четыре человека, в том числе два ребёнка, погибли в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика под Ижевском. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным 112, авария произошла на 112-м километре автодороги Р-243, на подъезде к Ижевску. Ещё один ребёнок, находившийся в легковом автомобиле, получил травмы. Его состояние пока неизвестно.
Ранее один человек погиб, восемь пострадали в массовом ДТП в Московской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
