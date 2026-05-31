Один погиб, пятеро пострадали при атаке БПЛА ВСУ на жилой дом в Геническе

Один ребенок погиб, еще пятеро взрослых пострадали в результате удара БПЛА ВСУ по многоквартирному дому в Геническе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

ВСУ ударили дроном по школе в Херсонской области

По его словам, в результате прилёта дрона повреждения получили два жилых дома - выбиты окна и повреждены фасады, а также шесть припаркованных автомобилей. Вся информация о пострадавших уточняется, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее жителей Запорожья призвали не ездить по трассе «Новороссия» из-за мин ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
