Один погиб, пятеро пострадали при атаке БПЛА ВСУ на жилой дом в Геническе
Один ребенок погиб, еще пятеро взрослых пострадали в результате удара БПЛА ВСУ по многоквартирному дому в Геническе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
По его словам, в результате прилёта дрона повреждения получили два жилых дома - выбиты окна и повреждены фасады, а также шесть припаркованных автомобилей. Вся информация о пострадавших уточняется, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее жителей Запорожья призвали не ездить по трассе «Новороссия» из-за мин ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
