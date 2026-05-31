СМИ: Иран открыл почти все входы на 18 подземных ракетных базах после атак США

По данным CNN, Иран «в настоящее время разблокировал 50 из 69 входов в туннели на 18 подземных ракетных базах, по которым США и Израиль нанесли удары».

Отмечается, что Тегеран не только восстановил закрытые входы, но и отремонтировал другие участки, включая дороги, которые подвергались бомбардировкам для предотвращения доступа к военным объектам. По спутниковым снимкам, опубликованным CNN, почти все воронки от ударов засыпаны землёй, а некоторые уже заасфальтированы, что говорит о серьёзном восстановлении инфраструктуры.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своей команде ужесточить требования по соглашению к Ирану, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».