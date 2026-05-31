Умерла актриса из «Триггера» Елена Глебова
31 мая 202618:45
Александр Грин
Заслуженная артистка России Елена Глебова скончалась в возрасте 69 лет. Об этом сообщил тематический сайт «Кино-Театр.Ру». Артистка ушла из жизни 19 мая.
Елена Глебова родилась летом 1956 года в Москве. Её родители - известный актёр Петр Глебов и Марина Левицкая. Она окончила Школу-студию МХАТ и до 1999 года работала в Московском Художественном театре имени Горького.
Ещё студенткой Глебова сыграла одну из главных ролей в фильме «Соль земли». Среди других её работ - детектив «Ипподром», историческая драма «На крутизне» и остросюжетная картина «Ответный ход».
В 2000-х годах актриса снялась в сериалах и фильмах «Салон красоты», «Капитанские дети», «Райские яблочки», «Вкус граната», «Авантюристка», «А у нас во дворе…», «До смерти красива» и «Триггер».
Елена Глебова не была замужем и не имела детей. В интервью она неоднократно говорила, что всю жизнь искала мужчину, который был бы похож на её отца, но «второй такой так и не встретилась, а планку уже не понизишь».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Один погиб, пятеро пострадали при атаке БПЛА ВСУ на жилой дом в Геническе
- 33 человека отравились в Пятигорском кафе «Мао Бао»
- Умерла актриса из «Триггера» Елена Глебова
- 46 человек погибли, 74 пострадали в результате взрыва на северо-востоке Мьянмы
- Посольство РФ: Одна россиянка пострадала в ДТП в Турции
- Зеленский: США не ответили на письмо о поставках боеприпасов для ПВО
- Мэр Энергодара: ВСУ ударили по школе бокса
- Гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС
- Ричи против Джексона: Как иностранные фильмы борются в российском прокате
- Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в проведение СВО