46 человек погибли, 74 пострадали в результате взрыва на северо-востоке Мьянмы
Сорок шесть человек погибли, 74 получили ранения в результате взрыва в здании на северо-востоке Мьянмы, где, предположительно, хранились взрывчатые вещества для горнодобывающей деятельности. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спасателей.
По данным АП, спасатели изъяли тела 46 человек, включая шестерых детей. 74 пострадавших были госпитализированы.
Ранее 23 человека погибли, еще 47 пострадали в результате взрыва у специального поезда с военнослужащими в пакистанской Кветте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
