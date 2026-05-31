Сальдо: Число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ по Геническу возросло до 11

До 11 человек увеличилось число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ по херсонскому Геническу. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем «Максе».

По словам Сальдо, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Губернатор уточнил, что врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Ранее пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко сообщил, что 1 ребенок погиб, 5 взрослых пострадали в результате удара БПЛА ВСУ по многоквартирному дому в Геническе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

