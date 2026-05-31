Российская теннисистка Андреева вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» 2026 года.
В четвертом круге восьмая ракетка мира обыграла швейцарку Джил Тайхман со счётом 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час 25 минут и прошла в воскресенье, 31 мая.
2 июня Андреева встретится с румынкой Сораной Кырстей за выход в полуфинал.
Призовой фонд турнира «Ролан Гаррос» достиг нового рекорда в 61,7 миллиона евро. Чемпионы одиночных разрядов получат по 2,8 млн. евро, а финалисты - по 1,4 млн. евро. Финал женского одиночного разряда запланирован на 6 июня.
Ранее третья ракетка России Диана Шнайдер вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», победив украинку Александру Олейникову, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
