Российская теннисистка Андреева вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

В четвертом круге восьмая ракетка мира обыграла швейцарку Джил Тайхман со счётом 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час 25 минут и прошла в воскресенье, 31 мая.

2 июня Андреева встретится с румынкой Сораной Кырстей за выход в полуфинал.

Призовой фонд турнира «Ролан Гаррос» достиг нового рекорда в 61,7 миллиона евро. Чемпионы одиночных разрядов получат по 2,8 млн. евро, а финалисты - по 1,4 млн. евро. Финал женского одиночного разряда запланирован на 6 июня.

Ранее третья ракетка России Диана Шнайдер вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос», победив украинку Александру Олейникову, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».