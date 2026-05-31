СМИ: Экспериментальная онковакцина уничтожила опухоли у 15 пациентов
Экспериментальная противораковая вакцина «Амивантамаб» полностью уничтожила опухоли у 15 пациентов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на врачей, проводивших исследование.
По данным The Guardian, вакцину получили 102 пациента с раком головы и шеи, у которых другие методы лечения не помогали. У 43 из них опухоли уменьшились или полностью исчезли: у 28 - значительно, а у 15 - полностью. Аналогичные результаты показали пациенты с раком легких.
Все участвовавшие в эксперименте больные не имели опухолей, вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ). Это важно, поскольку рак, не ассоциированный с ВПЧ, обычно сложнее лечить.
Врачи подчеркнули, что пациенты без плоскоклеточной карциномы из 11 стран мира прожили в среднем 12,5 месяца после начала терапии несмотря на крайне неблагоприятный прогноз.
Ранее первые пять пациентов получили российскую вакцину от рака кишечника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
