33 человека отравились в Пятигорском кафе «Мао Бао»

Массовое отравление произошло в кафе «Мао Бао» в Пятигорске. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным РЕН ТВ, пострадавшими стали 33 посетителя заведения, в том числе двое несовершеннолетних. 28 человек были доставлены в медицинские учреждения. Остальным пятерым пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно, госпитализация им не потребовалась.

Как уточняют РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, госпитализированы 29 человек.

Ранее две московские семьи отравились роллами из «Якитории», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
