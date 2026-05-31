33 человека отравились в Пятигорском кафе «Мао Бао»
Массовое отравление произошло в кафе «Мао Бао» в Пятигорске. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
По данным РЕН ТВ, пострадавшими стали 33 посетителя заведения, в том числе двое несовершеннолетних. 28 человек были доставлены в медицинские учреждения. Остальным пятерым пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно, госпитализация им не потребовалась.
Как уточняют РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, госпитализированы 29 человек.
Ранее две московские семьи отравились роллами из «Якитории», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Коллекцию вин Сталина из 40 тысяч бутылок выставят на аукцион в Грузии
- Один погиб, пятеро пострадали при атаке БПЛА ВСУ на жилой дом в Геническе
- 33 человека отравились в Пятигорском кафе «Мао Бао»
- Умерла актриса из «Триггера» Елена Глебова
- 46 человек погибли, 74 пострадали в результате взрыва на северо-востоке Мьянмы
- Посольство РФ: Одна россиянка пострадала в ДТП в Турции
- Зеленский: США не ответили на письмо о поставках боеприпасов для ПВО
- Мэр Энергодара: ВСУ ударили по школе бокса
- Гендиректор МАГАТЭ призвал прекратить атаки на Запорожскую АЭС
- Ричи против Джексона: Как иностранные фильмы борются в российском прокате