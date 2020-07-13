«Не в июле, так в августе!» В РСТ об открытии границ с Венгрией
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире НСН прокомментировал меняющуюся информацию от зарубежного посольства.
Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ. Сообщается, что условия ограничения по въезду в страну остаются прежними, а сообщение было неправильно интерпретировано. В посольстве отметили, что «границы не откроют».
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире НСН выразил надежду, что в августе страны должны договориться об открытии границ.
«Венгрия - страна, куда россияне круглогодично выезжают на лечение, на культурно-познавательные туры. Там минеральные источники, ну и вообще, это центр Европы. Но сказать, что туда выезжает больше, чем на массовые пляжные курорты, конечно, нельзя. Тем не менее, это направление востребовано. Важно, что с ним есть не только авиа, но и железнодорожное сообщение. В случае принятия решения об открытии границ, помимо декларационных правил, должны быть проведены еще и практические действия. Определены правила, и тому подобное. Не в июле, так в августе, надеюсь, будет разрешено», - добавил он.
Посольство Венгрии удaлило со своей официaльной стрaницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля грaниц для грaждaн России. Рaнее посольство Венгрии aнонсировaло список стрaн тaк нaзывaемой «желтой» зоны, в него, в том числе, вошлa Россия. Грaждaне этих стрaн, кaк предполaгaлось, могли посещaть Венгрию при нaличии документов. подтверждaющих отрицaтельные тесты нa COVID-19.
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