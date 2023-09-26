Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону

Москву полностью подготовили к новому отопительному сезону, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что было проверено и подготовлено к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в том числе 34,6 тысяч жилых домов. Также были проведены профилактические работы на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных и других сооружениях.

Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Собянин также сообщил, что к работе готовы аварийные бригады и специализированная техника.

Ранее глава города сообщил о развитии столицы. До 2026 года в Москве построят около 140 объектов образования и 26 - здравоохранения. Он отметил, что большое внимание уделяется градостроительным проектам: реновации, созданию новых школ, детсадов и поликлиник, транспортных объектов. Собянин уточнил, что ежегодно в Москве возводят около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 3,5 миллиона - жилье, включая дома по программе реновации.

По словам мэра, до 2032 года квартиры в новостройках получат около миллиона москвичей.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ОтоплениеМоскваСергей Собянин

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