Собянин: Москва полностью готова к предстоящему отопительному сезону
Москву полностью подготовили к новому отопительному сезону, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что было проверено и подготовлено к осенне-зимнему периоду более 74 тысяч объектов, в том числе 34,6 тысяч жилых домов. Также были проведены профилактические работы на всех ТЭЦ, тепловых пунктах, станциях и сетях, малых котельных и других сооружениях.
Собянин также сообщил, что к работе готовы аварийные бригады и специализированная техника.
Ранее глава города сообщил о развитии столицы. До 2026 года в Москве построят около 140 объектов образования и 26 - здравоохранения. Он отметил, что большое внимание уделяется градостроительным проектам: реновации, созданию новых школ, детсадов и поликлиник, транспортных объектов. Собянин уточнил, что ежегодно в Москве возводят около 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 3,5 миллиона - жилье, включая дома по программе реновации.
По словам мэра, до 2032 года квартиры в новостройках получат около миллиона москвичей.
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