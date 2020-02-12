«Не ущемлять, а поощрять!» Депутат Нилов об отработках за курение на службе

«Это вопрос уровня трудового кодекса, либо даже соответствующего трудового договора. Я ранее выступал с инициативой давать дополнительные выходные дни к отпуску тем, кто не курит. Потому как это будет стимулировать здоровый образ жизни, способствовать производительности труда и это, на мой взгляд, справедливо. Сегодня в России в учреждениях запрещено курение, созданы специальные курилки, то есть человеку нужно пойти в курилку, покурить, вернуться – итого 15 минут. В течение дня он покурил, предположим, восемь раз, соответственно он потратил два часа рабочего времени, а другой сидит и работает эти два часа. Думаю, такую меру нужно внедрять, и тем самым бороться с курением как с явлением, но не умоляя и защищая права курильщиков. Они курят, они имеют на это право, но с курением, как с явлением бороться можно и нужно», - сказал Нилов.

При этом он отметил, что работодатель сегодня может при назначении стимулирующих выплат учитывать и факт отсутствия сотрудника на рабочем месте. Но возможность введения каких-либо мер может быть рассмотрена только в частном порядке, учитывая особенности каждого рода деятельности.

«Работа разная, где-то нужно постоянное присутствие на рабочем месте, а где-то самое главное это результат – пошел покурил, сделал перерыв, что отразилось на конечном результате. Работодателю здесь виднее. Поэтому в целом такой международный опыт использовать надо, но не ущемлять тех, кто курит, а поощрять тех, кто не курит и, стимулировать людей к отказу от курения», - пояснил свою позицию парламентарий.

Напомним, в преддверии Нового года в России активно обсуждалась тема установления обязательного выходного дня 31 декабря на территории всей страны. Но мнения, как в обществе, так и во властных структурах разошлись. Например, глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России нельзя превращать 31 декабря в постоянный выходной день. По его словам, у россиян и так много выходных дней по сравнению с советским временем, когда в Новый год был всего один выходной – 1 января. «Работать надо больше», - сказал Фадеев и призвал не «двигать страну в сторону все большего количества выходных».

Совершенно противоположную точку зрения в эфире НСН выразил экс-глава СПЧ Михаил Федотов. По его мнению, россияне заслуживают того, чтобы отдыхать 31 декабря, но не в ущерб работе.

